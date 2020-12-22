СМИ: РФ запретила въезд в страну ряду представителей правительства ФРГ

Мера стала симметричным ответом на санкции Евросоюза из-за инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В МИД РФ отметили, что в список включены «причастные к нагнетению антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», пишет «Газета.ру».

ЕС ввел санкции в связи с ситуацией с Навальным еще 15 октября.

