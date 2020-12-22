СМИ: РФ запретила въезд в страну ряду представителей правительства ФРГ

Россия запретила въезд в страну ряду представителей правительственного аппарата Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.

Сегодня Россия объявила о расширении своего санкционного списка для представителей стран-членов ЕС. Попавшим в список будет запрещен въезд на территорию РФ. Конкретных имен российская сторона пока не назвала.

Россия симметрично ответила на введенные ЕС санкции

Мера стала симметричным ответом на санкции Евросоюза из-за инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В МИД РФ отметили, что в список включены «причастные к нагнетению антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», пишет «Газета.ру».

ЕС ввел санкции в связи с ситуацией с Навальным еще 15 октября.

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Фото: bundestag.de
ТЕГИ:Алексей НавальныйОтветные Санкции России
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