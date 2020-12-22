Песков заподозрил у Навального мании величия и преследования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что у оппозиционного политика Алексея Навального мании величия и преследования.

По словам Пескова, это его личное мнение, но «зацикленность на гульфиковой зоне» наводит на ассоциации с фрейдистскими построениями. Навальный, как напомнил пресс-секретарь президента РФ, ранее даже сравнивал себя с Христом.

Ранее Навальный утверждал, что позвонил сотруднику ФСБ и в разговоре узнал причины «провала операции по собственному убийству». Также в ходе этой беседы якобы выяснилось, что яд нанесли на нижнее белье Навального.

