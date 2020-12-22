Песков заподозрил у Навального мании величия и преследования
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что у оппозиционного политика Алексея Навального мании величия и преследования.
По словам Пескова, это его личное мнение, но «зацикленность на гульфиковой зоне» наводит на ассоциации с фрейдистскими построениями. Навальный, как напомнил пресс-секретарь президента РФ, ранее даже сравнивал себя с Христом.
Ранее Навальный утверждал, что позвонил сотруднику ФСБ и в разговоре узнал причины «провала операции по собственному убийству». Также в ходе этой беседы якобы выяснилось, что яд нанесли на нижнее белье Навального.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Песков заподозрил у Навального мании величия и преследования
- «Очередной враждебный шаг». В Кремле прокомментировали новые санкции США
- В Ереване начался новый митинг за отставку Пашиняна
- Медведев обвинил США в «злоупотреблении «национальной безопасностью»
- Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве для экс-президентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru