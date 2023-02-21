«Как низко пало наше государство»: американцы оценили слова Путина о Западе
Американцы активно обсуждают слова президента РФ Владимира Путина о морально-нравственном упадке Запада, передает РИА Новости.
Дискуссия развернулась в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).
Пользователи выразили согласие с российским лидером. Один из комментаторов признался, что с радостью переехал жить в РФ, если бы был моложе.
Другой пользователь назвал Путина единственным мировым лидером, который хорошо понимает происходящие вокруг события. По мнению комментаторов, ситуация в США продолжает ухудшаться.
«Посмотрите, как низко пало наше государство», - возмутился один из пользователей.
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля стало одним из самых продолжительных. Глава государства выступал 1 час 45 минут, пишет НСН.
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