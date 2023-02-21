«Как низко пало наше государство»: американцы оценили слова Путина о Западе

Дискуссия развернулась в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).

Пользователи выразили согласие с российским лидером. Один из комментаторов признался, что с радостью переехал жить в РФ, если бы был моложе.

Другой пользователь назвал Путина единственным мировым лидером, который хорошо понимает происходящие вокруг события. По мнению комментаторов, ситуация в США продолжает ухудшаться.

«Посмотрите, как низко пало наше государство», - возмутился один из пользователей.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля стало одним из самых продолжительных. Глава государства выступал 1 час 45 минут, пишет НСН.

