«Холодная война 2.0»: Политолог подвел итоги Послания Путина
Путин в своем послании Федеральному собранию не говорил о дальнейшей эскалации конфликта и о новой волне мобилизации, однако расслабляться не стоит, сказал НСН Илья Гращенков.
Основная цель сегодняшнего послания Федеральному собранию — нормализация отношений с Западом после их охлаждения. Об этом НСН заявил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
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Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля, в ходе которого сделал ряд громких заявлений. В частности, было принято решение о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). По мнению Гращенкова, послание президента нельзя рассматривать как разрыв отношений с Западом.
«Я бы назвал это “Холодной войной 2.0”, которая носит временный характер и должна завершиться сближением России и Запада. Конечно, на какой-то период отношения охладились, особенно пока у власти остается Владимир Путин. Судя по всему, он намерен принять участие в президентских выборах 2024 года, на сегодняшнее выступление во многом можно смотреть через призму будущей президентской кампании. Что касается договора СНВ, это своеобразная “вишенка на торте”: с одной стороны, он толком не запускает никакие процессы, с другой — постулирует ядерное сдерживание, которое было в шестидесятые и семидесятые годы. Основная же цель послания — нормализация отношений с Западом. Путин говорит о том, что Россия — западная цивилизация, но Запад сейчас сам отошел от своих канонов, поэтому мы выступаем проводником традиционных с точки зрения Запада ценностей и готовы к диалогу и миру», — сказал Гращенков.
Собеседник НСН рассказал, какие ожидания российской политической элиты сбылись.
«Все надеялись, что не объявят новую эскалацию и мобилизацию. Их не объявили, но расслабляться пока не стоит. Мы помним послание Федеральному собранию в 2021 году, когда все ждали, что объявят спецоперацию, а о ее начале Путин заявил почти через год. Все довольны тем, что нет новых эскалаций, что идет разговор про развитие, про то, что образ будущего — в богатстве и счастье, а не в том, чтобы запереться в своей норе. Деньги в стране есть, Россия продолжит прежний курс, который всех устраивает, с небольшими поправками», — подытожил он.
Ранее Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Участники встречи обсудили основные положения послания Федеральному посланию. Об этом сообщило агентство НСН.
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