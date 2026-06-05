Румынский президент Никушор Дан выдвинул на рассмотрение кандидатуры премьер-министра страны Евгения Томака. В течение 10 дней он должен будет сформировать кабинет, подготовить и представить программу в парламенте страны, пишет «Интерфакс». Для вступления в должность он должен будет заручиться поддержкой 233 депутатов. Томак родился в Одесской области, в возрасте 17 лет переехал в Румынию. Политик ранее демонстрировал антироссийскую позицию, например, требовал от лидера Сербии Александра Вучича полностью разорвать отношения с Россией. Биткова отметила, что шансы получить должность у Томака довольно высокие, однако особого влияния на внешнюю политику у него не будет.

«Его уже давно к этому готовят, и обсуждения длились не один день. Это человек Траяна Бэсеску (президент Румынии с 2004 по 2014 год — прим. НСН). Он изначально в Европарламенте был депутатом от партии Бэсеску "Партия Народного движения". Он просто всех устроил. Что касается отношений, они в стагнирующем состоянии так и будут находиться. Потому что причины есть, и они не могут быть устранены с помощью каких-то отдельных лиц. Тем более внешнюю политику определяет президент, а не премьер. А у правительства главное не внешняя политика, а внутренние проблемы, которые не могли решить за предыдущие месяцы», — объяснила собеседница НСН.

Эксперт подчеркнула, что в вопросах внешней политики последнее слово всегда остается за главой государства, а Никушор Дан — осторожный политик.

«Я не считаю Дана абсолютно антироссийским деятелем, в отличие от Бэсеску. Он на самом деле не так прост и очень осторожен. Но, на мой взгляд, внешняя политика пока останется неизменной. В отношениях с Соединенными Штатами тоже все непросто, поскольку Румыния всегда была в форпосте американизма. Сейчас обсуждаются разные варианты, больше ориентации на Европу, но президент еще не выделил никакой позиции», — поделилась мнением Биткова.

Ранее Татьяна Биткова рассказывала НСН, почему соперник Никушора Дана Джордже Симион проиграл на президентских выборах.

