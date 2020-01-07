Американист усомнился в выводе войск США из Ирака

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН обратил внимание на то, что решение о прекращении иностранного военного присутствия в Ираке, приятое 5 января парламентом страны, затрагивает не только отношения Ирака с США, но и со странами-участницами международной коалиции, чьи военные также находятся в Ираке. Американист считает, что письмо Вашингтона о выводе своих войск из Ирака, опубликованное Reuters, могло быть ошибкой.

«В Ираке присутствуют силы международной коалиции, не только Соединенных Штатов. Поэтому вопрос с выводом войск не такой простой. Хотя парламент принял резолюцию о прекращении иностранного военного присутствия в Ираке, но она носит рекомендательный характер, и правительство должно будет решать, будет вывод войск, нет и как? Европейские страны-участницы коалиции в Ираке тоже выразили негативное отношение к этому решению. Думаю, на Ирак будет оказываться большое давление, поэтому о том, что США выведут своих военных из этой страны, пока рано говорить», - считает эксперт.

Напомним, причиной категоричной политики Ирака в отношении американских военных стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара по аэропорту в Багдаде.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила о подготовке Соединенными Штатами эвакуации своих военных из Ирака.

