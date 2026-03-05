«Мне трудно сказать, может ли Зеленский решиться на покушение Орбана. Я могу сказать однозначно, что состояние президента Украины требует медицинских обследований, потому что это абсолютно неадекватные заявления. До этого он выпрашивал ракеты у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка, требовал содействия в достижении перемирия на Украине, взамен предлагал перехватчики дронов. Сложно даже понять, в чем суть такого предложения. А в случае с Орбаном он просто перешел черту, президент высказывает прямую угрозу, даже не намекает. Как на это вообще можно отреагировать? Как на это будут реагировать спонсоры Зеленского, ведь это лидер одного из европейских государств. Я не уверен, что такая реакция будет, но она вообще-то должна быть, кто-то должен ему в жесткой форме сказать, что так дела не ведутся», - сказал он.

Накануне в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по прежним ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке.

