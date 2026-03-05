После угроз президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгры поняли, что правящая партия говорила им правду. Это сыграет на руку действующей власти в канун выборов, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что передаст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским военнослужащим, если он продолжит блокировать отправку военной помощи Украине от Евросоюза. Венгрия выступила против выделения Киеву 90 млрд евро, а также заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Штир объяснил, почему Орбану выгодна такая риторика Зеленского.