Венгерский политолог раскрыл, чем Орбан благодарен Зеленскому
Агрессивная риторика украинского президента против Венгрии позволит партии премьер-министра Виктора Орбана выиграть выборы в стране, рассказал НСН Габор Штир.
После угроз президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгры поняли, что правящая партия говорила им правду. Это сыграет на руку действующей власти в канун выборов, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что передаст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским военнослужащим, если он продолжит блокировать отправку военной помощи Украине от Евросоюза. Венгрия выступила против выделения Киеву 90 млрд евро, а также заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Штир объяснил, почему Орбану выгодна такая риторика Зеленского.
«Спасибо Зеленскому за то, что поможет Орбану в предвыборной кампании в Венгрии (парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля - примечание НСН). Он совсем не понимает, что обида и ненависть ему ничего не принесут, зато докажут, что правящая партия “Фидес” говорит правду о нем. Украина пытается нас учить: “вам необходимо убрать свое правительство и выбрать новое”. Хорошо, это надо вам, а мы решим все сами. С одной стороны, мало у нас средств, чтобы ответить, но с другой стороны мы можем заблокировать финансовый транш в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций. Это поняли даже в Брюсселе, поэтому сейчас ситуация смешная: ЕС просит Киев не прекращать поставки нефти Венгрии, иначе Евросоюз не сможет отправить ему деньги», — указал он.
Ранее Штир раскрыл НСН, что обсуждали президент России Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Кремле.
