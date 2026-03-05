Трамп назвал Зеленского преградой для заключения мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». Об этом он сказал в интервью Politico.

По словам американского лидера, Зеленский не демонстрирует достаточной готовности к переговорам. Трамп также отметил, что украинский президент оказался в слабой переговорной позиции.

Зеленский: Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране

«Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — заявил Трамп.

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения, тогда как украинский лидер «не проявляет достаточной готовности» к этому. При этом Трамп добавил, что переговорный процесс продолжается, передает «Радиоточка НСН».

