Трамп назвал Зеленского преградой для заключения мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». Об этом он сказал в интервью Politico.

По словам американского лидера, Зеленский не демонстрирует достаточной готовности к переговорам. Трамп также отметил, что украинский президент оказался в слабой переговорной позиции.