Трамп назвал Зеленского преградой для заключения мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». Об этом он сказал в интервью Politico.
По словам американского лидера, Зеленский не демонстрирует достаточной готовности к переговорам. Трамп также отметил, что украинский президент оказался в слабой переговорной позиции.
«Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — заявил Трамп.
Глава Белого дома вновь подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения, тогда как украинский лидер «не проявляет достаточной готовности» к этому. При этом Трамп добавил, что переговорный процесс продолжается, передает «Радиоточка НСН».
