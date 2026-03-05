Бояков заявил, что театр и кино «задолжали современности»

Российские театр и кино пока не смогли в полной мере осмыслить ключевые события современности. Об этом режиссер Эдуард Бояков заявил в интервью aif.ru.

По его словам, отечественное искусство «задолжало современности», в том числе в отражении темы специальной военной операции. Бояков отметил, что сейчас это одна из самых острых тем времени, однако в кинематографе по-прежнему преобладают сказочные сюжеты и ремейки.

«Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ

Режиссер рассказал, что в его театре готовится премьера спектакля «Хорошие фото», посвященного участникам СВО. Пьеса основана на реальных историях бойцов, которые драматургу Ольге Погодиной-Кузминой рассказали сами участники событий.

По словам Боякова, он согласился ставить спектакль прежде всего потому, что это «хорошая пьеса». Он подчеркнул, что постановки на военную тему без сильного художественного материала могут превратиться в пропаганду, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба Нового театра
Эдуард Бояков

