Бояков заявил, что театр и кино «задолжали современности»

Российские театр и кино пока не смогли в полной мере осмыслить ключевые события современности. Об этом режиссер Эдуард Бояков заявил в интервью aif.ru.

По его словам, отечественное искусство «задолжало современности», в том числе в отражении темы специальной военной операции. Бояков отметил, что сейчас это одна из самых острых тем времени, однако в кинематографе по-прежнему преобладают сказочные сюжеты и ремейки.