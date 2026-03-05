Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны России за пять часов уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Дроны были перехвачены в период с 15.00 до 20.00 мск. В Минобороны уточнили, что один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области, еще один — над Курской областью.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
