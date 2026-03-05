Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны России за пять часов уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Дроны были перехвачены в период с 15.00 до 20.00 мск. В Минобороны уточнили, что один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области, еще один — над Курской областью.