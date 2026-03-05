В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сигналов

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», в четверг прозвучали 6 кодовых сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

По данным канала, в эфире были зафиксированы сигналы «Серосбег», «Овалосток», «Шлакобобр», «Вспыхивание», «Кипропоем» и «Жиротряс». Они прозвучали в 12.33, 14.13, 15.09, 15.39, 17.01 и 18.43 мск.

Стрелки «Часов Судного дня» перевели еще ближе к ядерной полуночи

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах.

Большую часть времени она передает короткий повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка», передает «Радиоточка НСН».

