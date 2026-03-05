ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона
Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram может нарушать российское законодательство о рекламе. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя появившиеся в интернете документы о решении регулятора по одному из Telegram-каналов, пишет «Российская газета».
Как следует из опубликованных в сети сканов, ФАС рассмотрела размещение рекламы в канале «Лоскутова Мария» и пришла к выводу о признаках нарушения закона «О рекламе».
В документе отмечалось, что доступ к мессенджеру Telegram ограничен на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В связи с этим, по мнению регулятора, Telegram-каналы относятся к ресурсам с ограниченным доступом. В опубликованном документе говорилось, что размещение рекламы в указанном канале 28.01.2026 и 20.02.2026 может подпадать под нарушение части 10.7 статьи 5 закона «О рекламе», передает «Радиоточка НСН».
