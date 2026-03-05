ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона

Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram может нарушать российское законодательство о рекламе. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя появившиеся в интернете документы о решении регулятора по одному из Telegram-каналов, пишет «Российская газета».

Как следует из опубликованных в сети сканов, ФАС рассмотрела размещение рекламы в канале «Лоскутова Мария» и пришла к выводу о признаках нарушения закона «О рекламе».