Россиянам объяснили, почему в марте вторая часть зарплаты будет больше
Во второй половине марта россияне могут получить зарплату больше, чем в первой. Это связано с распределением рабочих дней в месяце, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату не реже 2 раз в месяц, при этом размер выплат за каждую часть месяца рассчитывается с учетом количества рабочих дней. Общее число выходных и праздников на итоговую зарплату за месяц не влияет, но может менять соотношение между авансом и окончательным расчетом.
В марте 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день. Из них 9 приходятся на первую половину месяца и 12 — на вторую. Для сравнения, в марте 2025 года соотношение составляло 10 и 11 рабочих дней соответственно, поэтому в этом году разница между частями зарплаты окажется более заметной.
Экономист привел пример расчета. При окладе 75 000 руб. за первую половину марта работник получит 32 142,86 руб., а после удержания НДФЛ — 27 963,86 руб. За вторую половину месяца выплата составит 42 857,14 руб., после налога — 37 286,14 руб., передает «Радиоточка НСН».
