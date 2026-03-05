Россиянам объяснили, почему в марте вторая часть зарплаты будет больше

Во второй половине марта россияне могут получить зарплату больше, чем в первой. Это связано с распределением рабочих дней в месяце, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату не реже 2 раз в месяц, при этом размер выплат за каждую часть месяца рассчитывается с учетом количества рабочих дней. Общее число выходных и праздников на итоговую зарплату за месяц не влияет, но может менять соотношение между авансом и окончательным расчетом.