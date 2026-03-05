Россиянам объяснили, почему в марте вторая часть зарплаты будет больше

Во второй половине марта россияне могут получить зарплату больше, чем в первой. Это связано с распределением рабочих дней в месяце, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату не реже 2 раз в месяц, при этом размер выплат за каждую часть месяца рассчитывается с учетом количества рабочих дней. Общее число выходных и праздников на итоговую зарплату за месяц не влияет, но может менять соотношение между авансом и окончательным расчетом.

Сварщики усомнились в зарплатах свыше 260 тысяч рублей

В марте 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день. Из них 9 приходятся на первую половину месяца и 12 — на вторую. Для сравнения, в марте 2025 года соотношение составляло 10 и 11 рабочих дней соответственно, поэтому в этом году разница между частями зарплаты окажется более заметной.

Экономист привел пример расчета. При окладе 75 000 руб. за первую половину марта работник получит 32 142,86 руб., а после удержания НДФЛ — 27 963,86 руб. За вторую половину месяца выплата составит 42 857,14 руб., после налога — 37 286,14 руб., передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеЗарплата

Горячие новости

Все новости

партнеры