«Разменная монета Москвы»? На Украине не верят в признание ДНР и ЛНР

«Логику Кремля по отношению к Украине трудно понять с 2014 года. Однако после провала плана «Новороссия» задачи признать Донбасс государством перед Москвой не стояло. ДНР и ЛНР были нужны как разменная монета для будущих переговоров в обмен на признание Украиной оккупации Крыма. Для этого их и держат. Признание республик как отдельных государств втянуло бы Москву еще глубже в тот безвыходный туннель, в котором она сейчас находится», - отметил политолог.

Отметим, что Киев по-прежнему не признает вхождение Крыма в состав России и считает оккупированной территорией. Российские власти подчеркивали, что такое решение приняли на референдуме сами жители полуострова. Москва считает крымским вопрос закрытым.



По мнению собеседника НСН, Москва с самого начала не хотела присоединять ЛНР и ДНР.



«Россия хотела присоединить Крым, был порядок действий, не было личного и организованного мародерства. А Донбасс Россия сразу отдала на откуп местным бандитам. Если бы хотели присоединить, то были бы в руководстве республик другие люди. А так Донбасс нужен России для решения финансовых целей, как Абхазия и Южная Осетия», - заключил Жовниренко.



Ранее член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что де-факто Россия уже взаимодействует с ДНР и ЛНР. При этом Россия находится под санкционным, медийным, политическим давлением. По его мнению, провоцировать западные страны на усиление давления Москве не хочется. Безпалько также отметил, что после запуска «Северного потока-2» можно будет «чувствовать себя свободнее» в отношении политики на украинском направлении.

