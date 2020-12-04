Вхождение ДНР и ЛНР в состав России связали с «Северным потоком-2»

Рассуждения о перспективах признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР Кремль считает нецелесообразными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, затягивание Киевом выполнения Минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию вокруг самопровозглашенных республик Донбасса.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что де-факто Россия уже взаимодействует с этими республиками.

«Мы оказываем им помощь. Есть льготы для граждан, обладающих паспортами вроде бы непризнанных республик. Фактически мы их почти признаем. Это ситуация как с Абхазией и Южной Осетией накануне 2008 года, в результате которой они были признаны Россией официально», - напомнил Безпалько.