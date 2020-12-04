Вхождение ДНР и ЛНР в состав России связали с «Северным потоком-2»
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что самопровозглашённые республики Донбасса - уже часть России, а их официальному признанию пока мешают формальности.
Рассуждения о перспективах признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР Кремль считает нецелесообразными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, затягивание Киевом выполнения Минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию вокруг самопровозглашенных республик Донбасса.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что де-факто Россия уже взаимодействует с этими республиками.
«Мы оказываем им помощь. Есть льготы для граждан, обладающих паспортами вроде бы непризнанных республик. Фактически мы их почти признаем. Это ситуация как с Абхазией и Южной Осетией накануне 2008 года, в результате которой они были признаны Россией официально», - напомнил Безпалько.
С другой стороны, Россия сейчас находится в достаточно тяжелых экономических условиях санкционного, медийного, политического давления.
«И провоцировать западные страны на усиление этого давления не хочется. Третий момент сугубо тактический: нужно достроить «Северный поток-2», запустить его, после чего можно чувствовать себя свободнее. Тогда можно будет поменять политику и в отношении ЛДНР и Украины», - добавил собеседник НСН.
Есть и формальные ограничители. «Важно то, что Украина не выходит из Минских соглашений. Она их не соблюдает, игнорирует, грубо нарушает. Но официально из них не выходит. Если бы Киев из них вышел, России было бы проще в том числе и в вопросе признания Луганской и Донецкой народных республик. А пока этот договор связывает и Украину, и Россию. Безусловно, этот момент рано или поздно наступит. Безусловно, Луганская и Донецкая народные республики – это уже часть России. Де-факто они медленно интегрируются в нашу страну. Рано или поздно интегрируются полностью», - заключил эксперт.
Ранее Богдан Безпалько в эфире НСН предложил провести в Белоруссии референдум по вопросу объединения двух стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Сбербанк спрогнозировал снижение ВВП в 2020 году на 3,8-4,5%
- Балтийский флот получил первую партию вакцины от коронавируса
- Совет директоров «Роснано» избрал Куликова на пост председателя правления
- Опрос: 66% россиян доверяют Путину
- В Москве возбудили дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru