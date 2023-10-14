Кадыров заявил, что Запад лишает жителей Палестины спокойной жизни

В своем Telegram-канале чеченский лидер указал на то, что Запад не брезгует противоречивыми заявлениями.

По его мнению, на Западе считают, что захват и присвоение евреями земель Палестины, а также многолетнее уничтожение палестинского населения являются оправданной и необходимой мерой. Также он обвинил западные страны в двойных стандартах, говоря о ситуации в Израиле и на Украине.

Ранее Кадыров выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем, напоминает «Радиоточка НСН».

