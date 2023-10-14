ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

Ранее Путин заявил, что РФ готова быть посредником в урегулировании ситуации и отметил, что противоборствующим сторонам следует думать о мирном населении, несмотря на ужесточение боевых действий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы ... высоко ценим позицию ... Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа», — заявили в ХАМАС.

Движение также позитивно восприняло неприятие российским лидером блокады сектора Газа, прекращения поставок помощи, атак на мирных жителей. Кроме того, ХАМАС приветствовало активные усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

