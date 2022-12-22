Глава Генштаба ВС РФ назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины

На брифинге перед военными атташе иностранных государств он отметил, что высокую эффектиность продемонстрировали российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ определили, что основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» станут самолёты МиГ-31И, пишет Ura.ru.

Евродепутаты Арно Данжан и Массимилиано Салини направили Еврокомиссии письмо, в котором указали, что Евросоюзу необходимо разработать «реалистичный ответ» на российские гиперзвуковые системы, сообщает RT.

