Глава Генштаба ВС РФ назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) в боевых условиях впервые было применено гиперзвуковое оружие, сообщает РИА Новости.

Шойгу: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине применяли три раза

На брифинге перед военными атташе иностранных государств он отметил, что высокую эффектиность продемонстрировали российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ определили, что основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» станут самолёты МиГ-31И, пишет Ura.ru.

Евродепутаты Арно Данжан и Массимилиано Салини направили Еврокомиссии письмо, в котором указали, что Евросоюзу необходимо разработать «реалистичный ответ» на российские гиперзвуковые системы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ПВОРакетаСпецоперацияРоссияГиперзвуковое Оружие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры