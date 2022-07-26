Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высмеял прошедший в Праге «форум свободных народов России». Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.
Участники мероприятия подписали декларацию, выделив 34 страны, которые могли бы образоваться в случае исчезновения РФ.
«На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее)», — написал Кадыров.
Политик добавил, что на «построссийской» карте забыли указать Нарнию, Изумрудный город, Зазеркалье, Тридевятое Царство, Атлантиду, Лукоморье и Хоббитон, пишет Газета.ру.
По словам Кадырова, участники форума не сказали ничего вразумительного, а лишь «выливали свою ненависть к Российской Федерации», отмечает Ura.ru.
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