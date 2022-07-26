Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высмеял прошедший в Праге «форум свободных народов России». Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.

«Западло с ними воевать». Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО

Участники мероприятия подписали декларацию, выделив 34 страны, которые могли бы образоваться в случае исчезновения РФ.

«На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее)», — написал Кадыров.

Политик добавил, что на «построссийской» карте забыли указать Нарнию, Изумрудный город, Зазеркалье, Тридевятое Царство, Атлантиду, Лукоморье и Хоббитон, пишет Газета.ру.

По словам Кадырова, участники форума не сказали ничего вразумительного, а лишь «выливали свою ненависть к Российской Федерации», отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:РоссияРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры