Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России

Участники мероприятия подписали декларацию, выделив 34 страны, которые могли бы образоваться в случае исчезновения РФ.

«На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее)», — написал Кадыров.

Политик добавил, что на «построссийской» карте забыли указать Нарнию, Изумрудный город, Зазеркалье, Тридевятое Царство, Атлантиду, Лукоморье и Хоббитон, пишет Газета.ру.

По словам Кадырова, участники форума не сказали ничего вразумительного, а лишь «выливали свою ненависть к Российской Федерации», отмечает Ura.ru.

