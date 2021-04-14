Кадыров высказался о требовании Навального выдать ему Коран

В своем Telegram-канале он написал, что политик называл мусульманок, носящих хиджаб, «средневековыми дикарями» и выступал против строительства мечетей. «Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — считает глава Чечни.

Кадыров высказал сомнения в том, что блогер желает принять ислам и встать на путь истинный, так как образ жизни и взгляды Навального не имеют ничего общего с верой.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран.

Как утверждает Навальный, эту и другие книги ему не передают из-за необходимости проверять их на экстремизм: процедура занимает три месяца.

