Кадыров: Врачи положительно оценили мое состояние здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» слухи о состоянии своего здоровья.

«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья

По его словам, ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров указал, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.

Мо словам медиков, «организм как у молодого парня», отметил политик.

Ранее Кадыров заявил, что правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит медицинское обследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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