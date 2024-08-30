Кадыров: Врачи положительно оценили мое состояние здоровья

По его словам, ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров указал, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.

Мо словам медиков, «организм как у молодого парня», отметил политик.

Ранее Кадыров заявил, что правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит медицинское обследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

