Кадыров: Врачи положительно оценили мое состояние здоровья
30 августа 202403:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» слухи о состоянии своего здоровья.
По его словам, ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров указал, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.
Мо словам медиков, «организм как у молодого парня», отметил политик.
Ранее Кадыров заявил, что правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит медицинское обследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru