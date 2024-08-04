Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров.

«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья

Кадыров прокомментировал публикации в западных СМИ о своей болезни. Политик отметил, что правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит медицинское обследование.

Я абсолютно здоровый. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», - сказал глава Чечни в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗдоровьеЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры