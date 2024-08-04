Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком
4 августа 202416:49
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров.
Кадыров прокомментировал публикации в западных СМИ о своей болезни. Политик отметил, что правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит медицинское обследование.
Я абсолютно здоровый. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», - сказал глава Чечни в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru