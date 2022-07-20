Кадыров: Ведется разработка плана по демилитаризации стран НАТО

По его словам, первой, после взятия Киева, будет Польша. «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.

