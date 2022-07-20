Кадыров: Ведется разработка плана по демилитаризации стран НАТО
Стало известно о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, первой, после взятия Киева, будет Польша. «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша», — отметил политик.
Ранее сообщалось, что экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
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