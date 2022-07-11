Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию

Бывший глава Польши Лех Валенса захотел «расчленить» Россию, сообщает французская газета Le Figaro.

Лех Валенса высмеял требования Варшавы о репарациях к Москве

Политик заявил, что в РФ необходимо «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как Североатлантический альянс и Евросоюз.

Ранее Валенса заявил, что Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии. Он также раскритиковал национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Польша
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