Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию

Политик заявил, что в РФ необходимо «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как Североатлантический альянс и Евросоюз.

Ранее Валенса заявил, что Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии. Он также раскритиковал национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса.

