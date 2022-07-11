Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию
Бывший глава Польши Лех Валенса захотел «расчленить» Россию, сообщает французская газета Le Figaro.
Политик заявил, что в РФ необходимо «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как Североатлантический альянс и Евросоюз.
Ранее Валенса заявил, что Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии. Он также раскритиковал национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 398 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 496 / сут.
- Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию
- Минобороны Украины заявило о больших потерях и истощении ВСУ
- Сильные дожди прогнозируют в ряде регионов России
- СМИ: водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве
- СМИ: Байден стар для второго президентского срока
- В Госдуме прокомментировали поручение Зеленского «отбить юг Украины»
- Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
- Трубопровод «Северный поток» останавливается на плановое техобслуживание
- Резников: Зеленский поручил отбить юг Украины
- Роскомнадзор заблокирует 11 VPN-сервисов 11 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru