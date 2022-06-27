Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»
Польша расширит численность армии более чем в 2,5 раза для противостояния «российской угрозе» в случае необходимости, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает Visegrád 24.
Польскую армию планируется увеличить со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Также Варшава намерена докупить модернизированное оружие.
По словам Качиньского, польские власти планируют приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, восемь зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее СМИ сообщили, что НАТО может принять решение о расширении присутствия на востоке альянса. Ряд стран хочет увеличить численность военнослужащих в регионе с 1-1,6 тысячи как минимум вдвое. Кроме того, несколько государств НАТО могут разместить дивизии численностью до 15 тысяч военнослужащих, пишет Свободная пресса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- Московская биржа начала торги армянским драмом и южноафриканским рэндом
- Более пятисот мирных жителей эвакуировали из промзоны северодонецкого «Азота»
- Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»
- Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
- СМИ: Автоконцерн «Соллерс Авто» продан топ-менеджменту компании
- В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды
- СМИ обвинили Путина в доведении немецкой экономики до предела
- Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров о свободной торговле
- Алиханов: В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки
- В ДНР допустили возможность отмены смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru