Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Ложью назвали в Совфеде заявления западных СМИ о том, что в России якобы произошёл дефолт Япония планирует внести в список санкций более 160 российских юридических и физических лиц Генсек НАТО пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы Россия будет готовить специалистов по органической косметике Пять человек пострадали в результате взрыва газа в британском Бирмингеме