Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Польша расширит численность армии более чем в 2,5 раза для противостояния «российской угрозе» в случае необходимости, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает Visegrád 24.

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Польскую армию планируется увеличить со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Также Варшава намерена докупить модернизированное оружие.

По словам Качиньского, польские власти планируют приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, восемь зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО может принять решение о расширении присутствия на востоке альянса. Ряд стран хочет увеличить численность военнослужащих в регионе с 1-1,6 тысячи как минимум вдвое. Кроме того, несколько государств НАТО могут разместить дивизии численностью до 15 тысяч военнослужащих, пишет Свободная пресса.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:АрмияПольша
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