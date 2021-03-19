Путин, рассуди. Ответ Кремля на жалобы чеченцев озадачил Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что озадачен комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот посоветовал чеченским полицейским идти в суд по поводу статьи в «Новой газете», а не обращаться к Владимиру Путину.

Представитель Кремля, в частности, отметил, что президент России «не является судебным органом и не может принимать судебные решения».

«Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты"»,— написал глава республики в своем Telegram-канале.

На этой неделе «Новая газета» опубликовала материал, в котором ранее служивший в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, как в начале 2017 года участвовал задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В Чечне требуют наказать авторов статьи и газету за клевету.

Сам факт публикации в Чечне называют «информационной войной» против них после уничтожения последней ячейки международных террористов в республике.