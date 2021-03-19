Путин, рассуди. Ответ Кремля на жалобы чеченцев озадачил Кадырова
В СПЧ объяснили, почему чеченцы обращаются не в суд, а именно к главе государства.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что озадачен комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот посоветовал чеченским полицейским идти в суд по поводу статьи в «Новой газете», а не обращаться к Владимиру Путину.
Представитель Кремля, в частности, отметил, что президент России «не является судебным органом и не может принимать судебные решения».
«Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты"»,— написал глава республики в своем Telegram-канале.
На этой неделе «Новая газета» опубликовала материал, в котором ранее служивший в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, как в начале 2017 года участвовал задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и казнили. В Чечне требуют наказать авторов статьи и газету за клевету.
Сам факт публикации в Чечне называют «информационной войной» против них после уничтожения последней ячейки международных террористов в республике.
Председатель «Комитета против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему чеченцы пожаловались на публикации о внесудебных расправах непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.
«У кого-то из руководителей республики явно случилась истерика после этой публикации. Именно после таких истерик проводятся митинги, и сейчас все, кто только может, встанут на защиту родного полка ППС, чеченских властей, и будут писать гневные письма. Я думаю, их сейчас будет очень много написано. Писать их будут прорабы, дворники, учителя, врачи и, непременно, бойцы полка. А почему жалуются именно Путину, связано с правосознанием этих людей. В Чечне нужно жаловаться Кадырову, а "Новая газета" в Москве, так что кому жаловаться? Путину. Они не разбираются в правовых механизмах и не понимают, есть ли у Путина полномочия по отношению к независимому изданию», - предположил правозащитник.
По мнению Игоря Каляпина, никаких проверок на предмет возбуждения уголовного дела по поводу описанных в статье фактов не будет, а вот автор – Елена Милашина наверняка окажется в поле зрения следователей.
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