По его словам, очередной контингент выехал в Донбассе из международного аэропорта. Добровольцы имеют хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Политик пожелал им удачи и скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее Кадыров заявил, что если последует приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, то чеченские бойцы будут готовы взять штурмом любой населённый пункт.

