Кадыров: В Донбасс отправилась новая группа добровольцев
Новая группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции России на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, очередной контингент выехал в Донбассе из международного аэропорта. Добровольцы имеют хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Политик пожелал им удачи и скорейшего возвращения домой с победой.
Ранее Кадыров заявил, что если последует приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, то чеченские бойцы будут готовы взять штурмом любой населённый пункт.
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