Кадыров: В Донбасс отправилась новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции России на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров показал чеченских солдат в форме с нашивками «На Киев»

По его словам, очередной контингент выехал в Донбассе из международного аэропорта. Добровольцы имеют хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Политик пожелал им удачи и скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее Кадыров заявил, что если последует приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, то чеченские бойцы будут готовы взять штурмом любой населённый пункт.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняДонбассСпецоперацияРамзан Кадыров
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