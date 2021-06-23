Кадыров в беседе с Путиным назвал себя его «преданным пехотинцем»

Встреча Путина и Кадырова прошла в режиме видеоконференции, в рамках которой президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни.

Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он отметил не только заслуги Кадырова в борьбе с террористами, но также в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.

