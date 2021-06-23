Кадыров в беседе с Путиным назвал себя его «преданным пехотинцем»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина и ждет от него дальнейших указаний по выборам главы республики.
Кадыров подчеркнул, что регион полностью готов к проведению многоуровневых выборов.
Встреча Путина и Кадырова прошла в режиме видеоконференции, в рамках которой президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни.
Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он отметил не только заслуги Кадырова в борьбе с террористами, но также в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.
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