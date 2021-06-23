Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок

Президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни. Об этом глава государства заявил Кадырову на встрече, которая прошла по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он отметил не только заслуги Кадырова в борьбе с террористами, но также в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.