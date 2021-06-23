Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок
Президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни. Об этом глава государства заявил Кадырову на встрече, которая прошла по видеосвязи, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он отметил не только заслуги Кадырова в борьбе с террористами, но также в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.
Ранее вице-президент альянса чеченцев во Франции Али Бажаев заявил, что изменения, которые произошли в Чечне за последние 15 лет, во многом являются заслугой главы республики Рамзана Кадырова, Выступая на Всемирном съезде народов Чеченской республики Бажаев отметил, что благодаря главе республиканской администрации в регионе начали возрождаться города и сёла, строится всё больше новых больниц и школ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- В МИД России прокомментировали заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки
- Кадыров в беседе с Путиным назвал себя его «преданным пехотинцем»
- Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
- Совет Федерации одобрил закон о системе учета рекламы в интернете
- СМИ: Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС и Путина
- В Подмосковье могут ввести доступ в общественный транспорт только по QR-коду
- Власти Подмосковья с 24 июня ужесточат ограничения по COVID-19
- Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок
- Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве
- Вожатую подмосковного лагеря обвинили в убийстве коллеги и арестовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru