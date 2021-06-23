Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок

Президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни. Об этом глава государства заявил Кадырову на встрече, которая прошла по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он отметил не только заслуги Кадырова в борьбе с террористами, но также в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.

Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона

Ранее вице-президент альянса чеченцев во Франции Али Бажаев заявил, что изменения, которые произошли в Чечне за последние 15 лет, во многом являются заслугой главы республики Рамзана Кадырова, Выступая на Всемирном съезде народов Чеченской республики Бажаев отметил, что благодаря главе республиканской администрации в регионе начали возрождаться города и сёла, строится всё больше новых больниц и школ.

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ФОТО: kremlin.ru
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