Кадыров сообщил, что западные спецслужбы готовят на него покушение

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что спецслужбы западных стран и Украины готовят против него теракты.

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По словам главы республики, Запад не устраивает его активная позиция в вопросе сохранения российской государственности. Кадыров отметил, что иностранные спецслужбы делают все, чтобы избавиться от него.

«У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», - сказал политик.

Кадыров ранее раскрыл подробности возвращения в Чечню своего коня Зазу. Он уточнил, что не платил спецслужбам Украины за породистого скакуна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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