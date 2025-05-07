Президент Лаоса отказался от поездки на парад Победы

По его словам, причиной отказа от поездки сталкоронавирус, которым заболел лидер Лаос.

«Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам», - сказал он.

Ушаков добавил, что вместо Сисулита в РФ приедет глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

Ранее стало известно, что из-за конфликта на границе Индии и Пакистана в Россию не сможет приехать индийский премьер-министр Норендра Моди, сообщает RT.

