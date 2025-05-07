Президент Лаоса отказался от поездки на парад Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит не сможет приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Life.ru, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, причиной отказа от поездки сталкоронавирус, которым заболел лидер Лаос.

«Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам», - сказал он.

Ушаков добавил, что вместо Сисулита в РФ приедет глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

Ранее стало известно, что из-за конфликта на границе Индии и Пакистана в Россию не сможет приехать индийский премьер-министр Норендра Моди, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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