Президент Лаоса отказался от поездки на парад Победы
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит не сможет приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Life.ru, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, причиной отказа от поездки сталкоронавирус, которым заболел лидер Лаос.
«Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам», - сказал он.
Ушаков добавил, что вместо Сисулита в РФ приедет глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.
Ранее стало известно, что из-за конфликта на границе Индии и Пакистана в Россию не сможет приехать индийский премьер-министр Норендра Моди, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru