Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

Столичный аэропорт Домодедово после снятия ограничений продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Аэрофлот» отменил 106 рейсов в Москву и из столицы

В функциональных зонах больше нет скоплений и очередей, ключевые производственные процессы удалось восстановить. Для пассажиров, которые ожидают вылета, сотрудниками аэропорта были обеспечены комфортные условия.

Ранее Кремлевский духовой оркестр, который не смог вылететь из аэропорта Домодедово, устроил выступление прямо в зале ожидания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ТранспортАэропортыАэропорт Домодедово

Горячие новости

Все новости

партнеры