Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме
7 мая 202518:52
Столичный аэропорт Домодедово после снятия ограничений продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В функциональных зонах больше нет скоплений и очередей, ключевые производственные процессы удалось восстановить. Для пассажиров, которые ожидают вылета, сотрудниками аэропорта были обеспечены комфортные условия.
Ранее Кремлевский духовой оркестр, который не смог вылететь из аэропорта Домодедово, устроил выступление прямо в зале ожидания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru