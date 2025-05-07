Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

В функциональных зонах больше нет скоплений и очередей, ключевые производственные процессы удалось восстановить. Для пассажиров, которые ожидают вылета, сотрудниками аэропорта были обеспечены комфортные условия.

Ранее Кремлевский духовой оркестр, который не смог вылететь из аэропорта Домодедово, устроил выступление прямо в зале ожидания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

