Кадыров назвал цель атаки беспилотников на Кремль

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

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Кадыров назвал произошедшее провокацией. По его мнению, организаторы атаки рассчитывали подтолкнуть Россию к массированным бомбардировкам городов противника. Наказывать злоумышленников рано, отметил он.

Глава республики считает, что провокация не поменяет ход спецоперации на Украине.

«А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», - пообещал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ) написал, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БеспилотникиКремльРамзан Кадыров

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