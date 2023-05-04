Кадыров назвал цель атаки беспилотников на Кремль
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.
Кадыров назвал произошедшее провокацией. По его мнению, организаторы атаки рассчитывали подтолкнуть Россию к массированным бомбардировкам городов противника. Наказывать злоумышленников рано, отметил он.
Глава республики считает, что провокация не поменяет ход спецоперации на Украине.
«А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», - пообещал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ) написал, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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