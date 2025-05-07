Президент Азербайджана Алиев не приедет в Москву на 9 мая

По словам дипломата, такое решение официальный Баку объяснили тем, что азербайджанский лидер должен принять участие в республиканских мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ушаков выразил сожаление в связи с тем, что поездка Ильхама Алиева в Москву на 9 мая не состоится. Первый президент независимого Азербайджана Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года.

