Президент Азербайджана Алиев не приедет в Москву на 9 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на параде в Москве 9 мая в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне. Такую информацию озвучил помощник президента России Юрий Ушаков.

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По словам дипломата, такое решение официальный Баку объяснили тем, что азербайджанский лидер должен принять участие в республиканских мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ушаков выразил сожаление в связи с тем, что поездка Ильхама Алиева в Москву на 9 мая не состоится. Первый президент независимого Азербайджана Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:День ПобедыПрезидентАзербайджан

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