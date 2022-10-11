Кадыров: Шанс на перемирие на Украине безвозвратно упущен
Действия российских военных на Украине стали «возмездием» за погибших и пострадавших жителей Донбасса, а киевские власти упустили шанс на какое-либо перемирие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политик отметил, что западные страны осудили удары России по военным и энергетическим объектам. Однако иностранным властям «на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса», и никто не допускает, «что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнетом восемь лет».
«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного [президента Украины Владимира] Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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