Кадыров: Шанс на перемирие на Украине безвозвратно упущен

Действия российских военных на Украине стали «возмездием» за погибших и пострадавших жителей Донбасса, а киевские власти упустили шанс на какое-либо перемирие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Политик отметил, что западные страны осудили удары России по военным и энергетическим объектам. Однако иностранным властям «на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса», и никто не допускает, «что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнетом восемь лет».

«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного [президента Украины Владимира] Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРамзан Кадыров
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