Кадыров: Шанс на перемирие на Украине безвозвратно упущен

Политик отметил, что западные страны осудили удары России по военным и энергетическим объектам. Однако иностранным властям «на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса», и никто не допускает, «что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнетом восемь лет».

«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного [президента Украины Владимира] Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

