Кадыров рассказал о зарождении новой России

Политик дал оценку происходящим в мире событиям. По его словам, без Владимира Путина во главе государства России пришел бы конец.

На «могучих плечах» России будет построена уникальная держава, заявил Кадыров. Для этого необходима победа в спецоперации, добавил глава Чечни.

Подразделения российской армии взяли под контроль железную дорогу на город Северск в Донецкой республике, сообщил ранее Кадыров. По его словам, это дало ВС РФ значительное преимущество, передает НСН.

