Кадыров рассказал о зарождении новой России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о возникновении новой России с самоотверженными тружениками и бесстрашными воинами.

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Политик дал оценку происходящим в мире событиям. По его словам, без Владимира Путина во главе государства России пришел бы конец.

На «могучих плечах» России будет построена уникальная держава, заявил Кадыров. Для этого необходима победа в спецоперации, добавил глава Чечни.

Подразделения российской армии взяли под контроль железную дорогу на город Северск в Донецкой республике, сообщил ранее Кадыров. По его словам, это дало ВС РФ значительное преимущество, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЧечняРоссияРамзан Кадыров
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