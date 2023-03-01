Кадыров рассказал о зарождении новой России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о возникновении новой России с самоотверженными тружениками и бесстрашными воинами.
Политик дал оценку происходящим в мире событиям. По его словам, без Владимира Путина во главе государства России пришел бы конец.
На «могучих плечах» России будет построена уникальная держава, заявил Кадыров. Для этого необходима победа в спецоперации, добавил глава Чечни.
Подразделения российской армии взяли под контроль железную дорогу на город Северск в Донецкой республике, сообщил ранее Кадыров. По его словам, это дало ВС РФ значительное преимущество, передает НСН.
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