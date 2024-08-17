Кадыров: Cybertruck компании Tesla отправят российским военным в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск прислал ему в Грозный Cybertruck.

Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ

Автомобиль планируют отправить в зону проведения спецоперации.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем, российском МИД будут против такой поездки. И конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Маск назвал тревожной повестку американской администрации о «нападении на Россию», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Рамзана Кадырова
ТЕГИ:АвтомобильСпецоперацияИлон МаскРамзан Кадыров

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