Кадыров: Cybertruck компании Tesla отправят российским военным в зону СВО
17 августа 202418:47
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск прислал ему в Грозный Cybertruck.
Автомобиль планируют отправить в зону проведения спецоперации.
«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем, российском МИД будут против такой поездки. И конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Маск назвал тревожной повестку американской администрации о «нападении на Россию», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru