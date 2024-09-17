В Белом доме раскритиковали пост Маска о рассуждениях о покушении на Байдена
17 сентября 202404:02
Американская администрация обвинила миллиардера Илона Маска в безответственности после того, как он опубликовал размышления об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, сообщает Axios со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.
Он назвал данную риторику безответственной. «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», — отметил чиновник.
Позже Маск удалил публикацию в соцсети X, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru