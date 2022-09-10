Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине

«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал чеченский лидер.

Рамзан Кадыров напомнил, что российские власти на протяжении многих лет обращала внимание НАТО на опасность «гарцевания» у национальных границ, «сдержанно, но доходчиво твердили, что не надо истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса и что "Крым наш"».

«Если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», — обратил внимание Кадыров.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на праздничном концерте в «Зарядье» в честь 875-летия Москвы военнослужащие РФ погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию.

