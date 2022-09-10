Президент Путин: Погибшие в ходе спецоперации военные отдали свою жизнь за Россию
Российские военнослужащие, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на праздничном концерте в «Зарядье» в честь 875-летия Москвы.
Глава России отметил среди присутствующих на празднике «военнослужащих, сражающихся за мирную жизнь в Донбассе, москвичей, отличившихся в ходе специальной военной операции», а также «к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», отмечает RT.
Он также поблагодарил врачей, учителей, а также деятелей науки, культуры и искусства, приглашенных в «Зарядье».
«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — подчеркнул президент Путин и поздравил москвичей с Днем города.
Ранее сообщалось, что Донбасс стал одной из центральных тем празднования 875-летия Москвы на улице Тверской – история региона, его промышленность, сельское хозяйство и культура, говорится на официальном сайте мэра столицы.
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