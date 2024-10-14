Кадыров провел встречу с принцем Саудовской Аравии

Кадыров отметил, что в ходе переговоров обсуждались возможность взаимодействия двух стран в различных сферах и социально-экономические вопросы. По словам Кадырова, он передал «наилучшие пожелания» Саудовской Аравии и выразил надежду на достижение «общего процветания».

Также Кадыров посетил постоянное представительство России при Организации исламского сотрудничества. По его словам, учреждение играет важную роль в диалоге между мусульманским миром и Россией.

Ранее митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освободившись из заключения на Украине, прибыл в Москву, где в Даниловом монастыре он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

