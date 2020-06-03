Кадыров призвал жителей не верить в «чипизацию» через вышки 5G
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G.
Ранее в соцсетях жители республики высказали опасения, что в регион якобы прибыла техника для установки вышек 5G. Одна из женщин связала свое плохое самочувствие с новыми технологиями.
Кадыров назвал эту информацию «слухами, ложью и провокацией». В Instagram он заявил, что с удовольствием бы поддержал эту новую технологию, которая улучшает скорость и качество интернета, но пока возможности установки 5G нет.
«У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи», - заявил Кадыров.
Кадыров также призвал людей не верить слухам о «чипизации» людей посредством вышек 5G.
Ранее в среду на странице главы Чечни Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» появилось видеозапись, на которой он плачет во время проповеди в мечети.
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