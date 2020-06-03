Видео плачущего Кадырова появилось в соцсетях

На странице главы Чечни Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» появилось видеозапись, на которой он плачет во время проповеди в мечети.



Глава республики поделился видеозаписью сообщества «Кадыров за ислам». В комментарии к ролику отмечается, что Кадыров «не раз доказавший ценность каждой своей слезы», показывает хороший пример.



В мае СМИ сообщали, что Кадыров тяжело заболел коронавирусом и его якобы возили на лечение в Москву на его личном самолете. В окружении Кадырова, а позднее и сам глава республики эти слухи категорически опровергали. Кроме того, глава Чечни опроверг и факт наличия у него собственного самолета, отмечает Ura.ru.



В августе прошлого года Кадыров попросил жителей Чечни после его смерти возвести в его честь маленькую мечеть. По его словам, для него это будет большим подарком.