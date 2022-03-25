Российские военные уничтожили крупную топливную базу под Киевом
Вооруженные силы РФ 24 марта нанесли удар по топливной базе в населенном пункте Калиновка под Киевом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские военные атаковали объект крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», пишет «Свободная пресса».
«Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — подчеркнул Конашенков.
За последние сутки авиация ВС РФ поразила 51 военный объект, отмечает Ura.ru.
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