Российские военные уничтожили крупную топливную базу под Киевом

Вооруженные силы РФ 24 марта нанесли удар по топливной базе в населенном пункте Калиновка под Киевом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Российские военные атаковали объект крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», пишет «Свободная пресса».

«Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — подчеркнул Конашенков.

За последние сутки авиация ВС РФ поразила 51 военный объект, отмечает Ura.ru.


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ФОТО: ракеты Калибр, Фрегат, пуск ракет
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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