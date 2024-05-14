СМИ: Эстония может направить войска на Украину

По его словам, это необходимо для «тыловых» задач. «Мы должны рассмотреть все возможности», – заявил он.

Если инициатива будет одобрена, то эстонские военные отправятся на Украину, где возьмут на себя тыловое обеспечение.

Ранее стало известно, что Литва готова отправить солдат на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

