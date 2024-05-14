СМИ: Эстония может направить войска на Украину
14 мая 202400:35
В правительстве Эстонии решается вопрос отправки войск на Украину, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на советника президента по вопросам безопасности Мадиса Ролла.
По его словам, это необходимо для «тыловых» задач. «Мы должны рассмотреть все возможности», – заявил он.
Если инициатива будет одобрена, то эстонские военные отправятся на Украину, где возьмут на себя тыловое обеспечение.
Ранее стало известно, что Литва готова отправить солдат на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru