Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ

Отмечается, что Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram обратился к странам, которые «приютили» Янгулбаевых. Он заявил, что нахождение членов этой семьи в стране ничего хорошего не принесет.

Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаев с дочерью в срочном порядке покинули страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего судьи будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.

