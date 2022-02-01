Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуться в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после нашумевшего задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram обратился к странам, которые «приютили» Янгулбаевых. Он заявил, что нахождение членов этой семьи в стране ничего хорошего не принесет.

Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаев с дочерью в срочном порядке покинули страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего судьи будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
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