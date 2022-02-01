Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуться в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после нашумевшего задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram обратился к странам, которые «приютили» Янгулбаевых. Он заявил, что нахождение членов этой семьи в стране ничего хорошего не принесет.
Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаев с дочерью в срочном порядке покинули страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего судьи будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Джонсон: Вторжение РФ на Украину стало бы поражением для Путина
- Путин предупредил о возможных проблемах с газом в Европе
- Путин: Россию «кинули», пообещав не продвигать НАТО на восток
- Венгрия в ближайшее время закупит вакцину «Спутник лайт»
- Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности
- «От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России
- Осужденные за убийство жуков россияне вернулись из Шри-Ланки домой
- Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
- Аксёнов объяснил Раде причины присоединения Крыма к России
- В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru