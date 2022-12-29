Кадыров принял извинения папы римского за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии сообщил, что принимает извинения папы Римского Франциска за слова о жестокости чеченцев и бурятов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Кадыров заявил, что ему «приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения». По его словам, он принимает извинения, однако предупреждает быть аккуратными и «не трогать чувств наших, именно чеченцев».