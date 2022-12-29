Кадыров принял извинения папы римского за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии сообщил, что принимает извинения папы Римского Франциска за слова о жестокости чеченцев и бурятов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Кадыров заявил, что ему «приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения». По его словам, он принимает извинения, однако предупреждает быть аккуратными и «не трогать чувств наших, именно чеченцев».

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Ранее понтифик в интервью журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине проявляют военнослужащие, воспитанные вне русской традиции, в том числе буряты и чеченцы. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по дипломатическим каналам получено извинение Ватикана относительно слов папы римского. Она отметила, что инцидент исчерпан.

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ФОТО: Скриншот видео
ТЕГИ:Папа Римский ФранцискРамзан Кадыров
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