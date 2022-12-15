Захарова: Ватикан извинился за высказывания папы Римского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с высказываниями папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах исчерпан, сообщает РИА Новости.
По её словам, по дипломатическим каналам было получено официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутыми словами понтифика.
«В этом обращении в частности говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре равно как и к другим странам и народам мира», - рассказала Захарова.
Она добавила, что российская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
Ранее папа Римский заявил, что солдаты, воспитанные вне русской традиции — например, буряты и чеченцы — якобы проявляют наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что подобные высказывания главы католической церкви как минимум странные, пишет Ura.ru.
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