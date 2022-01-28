Кадыров посоветовал Госдепу США научиться соблюдать права человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявления Госдепа США, в котором американская сторона выступила с критикой и призывом прекратить преследования в регионе.

Кадыров напомнил, что в его компетенции не входит решение о задержании или освобождении людей.

«Узнал, что Госдеп США обеспокоился судьбой, как они говорят, «несправедливо задержанных» в Чеченской Республике. Напомню, это заявляет Госдеп США - той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия», - написал Кадыров.