Кадыров посоветовал Госдепу США научиться соблюдать права человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявления Госдепа США, в котором американская сторона выступила с критикой и призывом прекратить преследования в регионе.

Кадыров напомнил, что в его компетенции не входит решение о задержании или освобождении людей.

«Узнал, что Госдеп США обеспокоился судьбой, как они говорят, «несправедливо задержанных» в Чеченской Республике. Напомню, это заявляет Госдеп США - той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия», - написал Кадыров.

Песков прокомментировал резкие высказывания Кадырова

Он также, в свою очередь, призвал Госдеп обратить внимание на соблюдение прав человека в США, прежде чем давать рекомендации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами.

По мнению главы Чечни, «доказательная база» для задержания есть «в материалах журналистских расследований на независимых каналах».


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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Права ЧеловекаГосдеп СШАРамзан Кадыров
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