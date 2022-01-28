Кадыров посоветовал Госдепу США научиться соблюдать права человека
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявления Госдепа США, в котором американская сторона выступила с критикой и призывом прекратить преследования в регионе.
Кадыров напомнил, что в его компетенции не входит решение о задержании или освобождении людей.
«Узнал, что Госдеп США обеспокоился судьбой, как они говорят, «несправедливо задержанных» в Чеченской Республике. Напомню, это заявляет Госдеп США - той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия», - написал Кадыров.
Он также, в свою очередь, призвал Госдеп обратить внимание на соблюдение прав человека в США, прежде чем давать рекомендации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами.
По мнению главы Чечни, «доказательная база» для задержания есть «в материалах журналистских расследований на независимых каналах».
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